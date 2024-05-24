BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI #129689 Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, yeni güne yüzde 0,6 artışla başlamasının ardından 2 bin 423 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 15 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 15 bin 995 liradan satılırken altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 338 dolar seviyesinde seyrediyor.

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