Yaşlılık maaşıyla geçinemeyen seyyar satıcılar zor durumda

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlılık maaşıyla geçinemediği için seyyar satıcılık yapan İbrahim Gülmüş, veresiye mal alma döneminin bittiğini söyledi. Gülmüş, "Adamın 3 bin liralık mal alırsak bin lirasını, 2 bin lirasını veriyoruz. Yarısı kalıyor onu haftaya verelim diyoruz onu da şimdi bırakmıyorlar. Şimdi 'al gülüm ver gülüm' diyorlar. Devir o devir oldu. Eskiden para kıymetliydi, 5- 10 bin lira veresiye alırdık, haftaya verirdik. Bir ay sonra verirdik şimdi 'günlük zam var' diyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlılık maaşı ile geçinemediği için seyyar olarak şalvar satan 68 yaşındaki İbrahim Gülmüş, önceden veresiye mal aldığını ancak şimdi günlük fiyat artışları nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

"ESKİDEN VERESİYE ALIRDIK ŞİMDİ MÜMKÜN DEĞİL"

İbrahim Gülmüş şunları söyledi:

"65 yaş maaşı olarak 3 bin 500 lira ayda para alıyoruz. O da işimiz yok tablacılık yapıyoruz. Şalvar satıyoruz. 150 liraya alıp 170 liraya satıyoruz. Alan yok, veresiye gidiyor. Millette sıkıntı var 'yarın bir gün verdik' diyor. Elimizdeki de veresiye takılıyor zarar ediyoruz. 65'lik maaşı da kahveye çıkıyoruz çay parasına gidiyor, torunların harçlığına yetmiyor. Çok sıkıntılıyız bugünlerde. Kurban almak mümkün mü efendim nereden alacağız? Maaşı 3 bin lira alıyoruz, gidiyoruz buraya servis geliyor, Adana'dan, Hatay'dan. Onunla gidiyoruz 20- 30 tane gücümüz ne yeterse şalvar alıyoruz. Onu haftaya satıp bazısını veresiye. Adamın 3 bin liralık mal alırsak bin lirasını, 2 bin lirasını veriyoruz. Yarısı kalıyor onu haftaya verelim diyoruz onu da şimdi bırakmıyorlar. Şimdi 'al gülüm ver gülüm' diyorlar. Devir o devir oldu. Eskiden para kıymetliydi, 5- 10 bin lira veresiye alırdık, haftaya verirdik. Bir ay sonra verirdik şimdi 'günlük zam var' diyor. Mümkün değil vermiyor adam malını. 'Ben sana veririm bir hafta sana 100 liraya verdiğim mal 150 liraya çıkar' diyor."