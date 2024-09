Yaşar Üniversitesi Öğrencileri, Midilli Adası'ndaki Sarlıca Sarayı'nı Yeniden Tasarladı

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileri Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Osmanlı dönemine ait günümüzde harap halde olan Sarlıca Sarayı'nın yeniden tasarlanması için projeler hazırladı.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileri, Erasmus+ Yüksek Öğretim Hareketliliği Karma Yoğun Programlar kapsamında, University of West Attica'nın ev sahibi olarak düzenlediği yaz okuluna katıldı. Öğrenciler, proje kapsamında Midilli Adası'nda 1909 yılında inşa edilen ve yıllar geçtikçe harabeye dönen Sarlıca (Sarlidja) Sarayı'nı yeniden tasarladı.

Geçen sene yaz döneminde, Erasmus+ Yüksek Öğretim Hareketliliği Karma Yoğun Programlar kapsamında Yaşar Üniversitesi'nin organizatör ve ev sahibi olduğu yaz okulunda, Yunanistan West Attica ve İspanya Andalusion School of Design and Art-ESADA'dan öğrenci ve akademisyenler ağırlandı. Bu sene ise projenin devamı niteliğinde University of West Attica'nın ev sahibi ve organizatör kurum olarak düzenlediği yaz okuluna, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileri katıldı. Yaşar Üniversitesi, University of West Attica ve ESADA'dan eğitmen ve öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup, çevrimiçi seminer ve araştırmaların ardından Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir araya geldi.

100 yıllık saray yeniden tasarlandı

Alan çalışması olarak seçilen, 1909 yılında inşa edilen ve yıllar geçtikçe harabeye dönen Sarlıca (Sarlidja) Sarayı'nda yapılan incelemeler sonrasında, yapı ve çevresinin yeniden tasarlanması için çalışmalara başlandı. Sarlıca Sarayı, 1855'te Midilli'de doğan ve iki kez Sadrazamlık yapan önemli bir Osmanlı yetkilisi olan Hüseyin Hilmi Paşa'nın kardeşi Hasan Efendi Molla Mustafa tarafından Fransız mimarların tasarımlarına göre yaptırıldı. Arkeolojik kazıların ve termal kaynakların yer aldığı bir bölgede bulunan yapı adını burada çıkan termal suyun kükürtlü sarı rengi ve Ilıca'dan alıyor. Yaşar Üniversitesi'nden; Eren Başaran, Melisa Uçar, Pelin Çukurova, Nursu Avcı, Esra İpek, Deniz Ercan, Emirhan Çakmak, Aycan Dede, İrem Türker, Gökçe İrem Bozkurt yabancı öğrencilerle birlikte Sarlıca Sarayı ile ilgili projeler geliştirdi. Tasarım çalışmalarının yanı sıra öğrenciler, Petra, Molyvos, Skala Sykaminea gibi yerlerde mimari incelemelerde bulundu. Yaz Okulu etkinliğini Yaşar Üniversitesi'nden İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ, Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio ve Araştırma Görevlisi Özüm Karadağ koordine etti.

Çok kültürlü tasarım yaklaşımları

Proje Koordinatörleri Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ ve Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio yaz okulu ile ilgili şunları söyledi:

"Atölyenin amacı, Midilli'nin Helenistik, Greko-Romen, Osmanlı ve Modern Yunan kültürlerini kapsayan çok katmanlı yapısını vurgulamak oldu. Öğrenciler, kültürel sürdürülebilirliği sağlamak için geçmişin yeniden inşasına odaklandı, Midilli'nin mimarlık mirasının kültürlerarası boyutunu yansıtan çağdaş tasarım yaklaşımları geliştirdi. Sarlıca Sarayı ve çevresinin somut ve somut olmayan değerlerini birbirine bağlayan, alanın zengin tarihini ve çok kültürlü doğasını vurgulayan tasarım önerileri geliştirildi." - İZMİR