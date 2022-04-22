Vahap Seçer'in Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşmaları Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, pandemi nedeniyle ara verilen sivil toplum kuruluşları ile buluşmalar yeniden başladı. TMMOB'a bağlı meslek odalarının başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu'nda bir araya gelen Başkan Seçer, odalarla daima iş birliği ve diyalog içinde olma anlayışına sahip olduklarını belirterek, "Toplumun tüm kesimleri ile konuşmak istiyoruz" dedi.

Toplantıda Başkan Seçer'e, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir ve MESKİ daire başkanları ile bürokratları da eşlik etti.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Başkan Seçer'in kullandığı 'Biriz Beraberiz' sloganından da yola çıkarak 'birizberaberiz.com' adlı web sayfasını aldıklarını söyleyerek, bunu da Başkan Seçer'e hediye etti.

Oda başkanları ve üyeler, Başkan Seçer'e hem odalarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi hem de kent hakkındaki fikirlerini paylaştı.

Başkan Seçer, iş birliği vurgusu yapılan toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Katılımcı demokrasi anlayışı tam da bu olsa gerek. Belediye Başkanı olarak bu yöntemle çalışmanın; kente dair aldığımız kararlarda; sivil toplumun görüşleri doğrultusunda değerlendirmeler yapıp karar almanın ne kadar doğru bir yöntem olduğunu bu geçtiğimiz 3 yıl bana gösterdi" dedi.

MEDEKA ve TADEKA yapıları hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, "Konuşmaktan, fikir almaktan, diyalog içerisinde olmaktan hep keyif aldım, hep yararlandım" diye konuştu.

"GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Bütün odalara, kentin sorunlarına gösterdikleri duyarlılık ve Büyükşehir ile yapılan iş birliği için teşekkür eden Başkan Seçer, Liman'ın genişlemesinden Kaleköy'deki sanayi sitesi yapımına, polipropilen tesisinden Mezitli'deki küçük sanayi sitesindeki imar değişikliği ve balık çiftliklerine kadar birçok konuda iş birliği yaptıklarını hatırlattı. Başkan Seçer, "'Kentin geleceği, kentte yaşayan hemşehrilerimizin sağlığı öncelikli olarak bizden sorumludur' diyerek atamayla gelen bir görevli edasıyla değil, seçilmiş bir görevli edasıyla görevimizi tam layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin ve Başkanı'nın tavrı çok nettir. Doğru bildiği konularda açık yüreklilikle duygu ve düşüncelerini ifade etmektedir" dedi.

"HER YIL 60 AİLEYE BİR ÇİFTLİK KURUYORUZ"

Tüketim kooperatifleri kurulmasıyla ile ilgili gelen talebi değerlendiren Başkan Seçer, sürdürülebilir bir proje için iyi analiz gerektiğini belirterek, "Tarım projelerini özellikle takip edin. Sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni değil; ilçe belediyeleri, diğer büyükşehirleri de. 'Bugün gündeme oturalım, projenin yarınını yarın konuşuruz'; bu tip projeler kaynak israfıdır. Yaptığımız bütün projeleri, sonuca odaklı yapıyoruz. Takip ediyoruz" dedi.

Halen devam eden Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'ne dikkat çeken Başkan Seçer, "Türkiye'de bunu başaracak çok az sayıda belediye vardır. Her yıl 60 aileye bir çiftlik kuruyoruz. Bölgedeki popülasyonu iyileştirici bir proje bu" diye konuştu.

Kooperatifleri bir araya getirecek S-Küp çalışmasının da yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Seçer, önümüzdeki günlerde bu konuda bilgilendirme toplantısı yapılacağını söyledi.

"YENİ BİR ULAŞIM MASTER PLANI YAPIYORUZ"

Yeni bulvarlar açtıklarından ve çevre yolları yaptıklarından bahseden Başkan Seçer, "Biz hem Tarsus'a hem Mersin'e yeni bir Ulaşım Master Planı yapıyoruz. Bizim şu anda katlı kavşaklarla ilgili en majör olarak gördüğümüz nokta Saya Park'ın olduğu noktalar. Orayla ilgili projeler son aşamasında. Hal Kavşağı'nın projesi bitti. Belki önceliği oraya vereceğiz. Dikenliyol'da Kuzey Güney hattı Haziran'da başlıyor. Battı çıktı yapıyoruz oraya" dedi.

Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin yanında yapımı devam eden otopark hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, bitmek üzere olan bu çalışmanın üst tarafını da Umut Çocuk Meydanı yapacaklarını ve Umut Çocuk Heykeli'ni oraya yerleştireceklerini anlattı.

Otopark konusunda gelen talep üzerine Başkan Seçer, Metro'nun da sağlayacağı avantajlardan şu sözlerle bahsetti:

"Bizim 11 istasyonun 7'sinde otopark var. Her biri 200 araçlık, 1400 araçlık otopark var. Yani Metro bir toplu taşıma aracı ama aynı zamanda istasyonları vasıtasıyla da muazzam sosyal imkanlar sunuyor kente. İşte onlardan bir tanesi otopark. Sanat galerileri, sosyal alanlar, alışveriş noktaları gibi alanlar da sunuyor. O açıdan güzergah üzerinde otopark sorununu çözecek önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum."

Metro'nun teknik detayları hakkında bilgiler veren Başkan Seçer, Mersin Metrosu'nun temelini 3 Ocak'ta attıklarını hatırlattı. Başkan Seçer, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde 900 milyon liralık finansmanın imzadan çıkması için talepte bulunduğunu söyleyerek, "Kendisinden şehir adına istediğimiz buydu. 'Lütfen bir an önce imzadan çıksın'. Çünkü hak edişler başladı. İlk etapta sadece inşaatı 4 milyar lira. Bunun yüzde 15'ini belediye kendi imkanlarıyla ödeyecek. Biz şimdi hak edişleri ödemeye başladık, kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Finansmanı kullanma hakkımızı kullanabilmek için, kendisinden imzadan bir an önce çıkmasını istedim" dedi. Metroda önce istasyonların yapılacağı bilgisini aktaran Seçer, bu yıl sonunda da TBM'in geleceğini söyledi.

"BEN İYİ BİR BAŞKANLIK YAPMAK İSTİYORUM"

Başkan Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin de detaylarını paylaşırken şunları söyledi:

"Uzun süredir biz toplu olarak belediye başkanları randevu talep ediyorduk, gelmiyordu. AK Parti Grup Toplantısı'ndan sonra bana zaman ayırdı, görüşme talebimi kabul etti, oturduk, konuştuk. Ben kentimizi kendisine anlattım. Ben kentime hizmet yapmak istiyorum. Çok açık. Ben iyi bir başkanlık yapmak istiyorum. Siyasi tartışmalardan da benim kentim etkileniyor. Ben bunu her konuşmamda da söylüyorum. Buraya destek olunması gerektiğini söyledim. Kendileri de; tüm siyasetçiler buranın ne kadar önemli, stratejik bir kent olduğunu, toplumsal barış açısından çok hassas olduğunu, buradaki yöneticilerin çok dengeli insanlar olması gerektiğini, ağzından çıkanı kulağının duyması gerektiğini biliyorlar. Bütün bunlar üzerinde değerlendirmeler yaptık ve sonra ben her zaman olduğu gibi iş birliği istediğimi ve kentimize hizmet götürebilmek için de kendisine mutlaka desteğini beklediğimizi söyledim. Olumlu bir görüşme oldu. Umut ediyorum bu da sonuçlara yansır. Neden? Bunu Metro olayına da bağlayacağım. Çünkü benim gidiş nedenim oydu. Ama bir talepte bulunurken de gerekçeleri ortaya koymam gerektiği için bu sohbetler oldu."

"MERSİN İDMANYURDU MEYDANI İLE HİLTON ARASINDA DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Başkan Seçer, Atatürk Parkı'nda imza sorunları yaşadıklarını belirterek, "Kültür Park ve Atatürk Parkı'nda tahsis alamıyoruz. 2020 yılında gidip bizzat Çevre Bakanı ile görüştüm. İki yıllık ön tahsis verdiler. Oysa yasa açık; belediye dolgu alanları büyükşehirlerde belediyelere devredilir. Yasa açık ama kesin tahsis alamadık" diye konuştu.

Kültür Park'ın, yaptıkları yenilikler sayesinde daha güvenli bir yer haline geldiğini söyleyen Başkan Seçer, temizlik ve bakım işlemlerinin kendilerinde olduğunu ancak tahsis alamadıklarını vurguladı. Eski Orkide Kafe'yi kütüphane yaptıklarının bilgisini de paylaşan Başkan Seçer, "Zamanında oranın devri yapılmış belediyeye ama Yenişehir kısmını Bakanlık yapmıyor. Bu gecikme, bu engelleme, adını siz koyacaksınız ama biz ihalelere çıkamıyoruz. Şimdi Mersin İdmanyurdu Meydanı ile Hilton arasında düzenleme yapacağız. Projesini bitirdi arkadaşlar ama ihaleye çıkamıyoruz çünkü tahsisini vermiyorlar" dedi.

Seçer, Atatürk Parkı için verilen tahsis süresinin bittiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Atatürk Parkı deyip geçmeyin. Oraya Balıkçı Barınağı'na; 'Su Sporları Merkezi' yapılıyor. 18 dönümünü Atatürk Parkı'nda açık otopark. Ben buna karşı çıktım. İlgilenen arkadaşlarıma da söyledim. Dedim ki; 'ben karşı çıkıyorum ama STK'lar da karşı çıkar, bu işten vazgeçin.' 'Su Sporları Merkezi', AVM değil… Ona göre projeyi görelim destek olalım, yoğunluğuna bakalım. Nerede, neler oluyor oraya bakalım."

Çamlıbel'de kentsel tasarım yarışması yaptıklarını anımsatan Başkan Seçer, "Uygulama ihalesine çıktık. Ben Çamlıbel'i canlandırmaya uğraşırken, bir taraftan da Balıkçı Barınağı marinaya yani AVM'ye dönüşecek. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bu da absürt bir şey kent adına. Hani diyoruz 'Kent merkezini canlandıracağız, esnafı canlandıracağız…' Ama binlerce metrekare yeni bir AVM oluşuyor buna dikkatinizi çekerim... Orada bir Balıkçı Barınağı modern anlamda Su Sporları Merkezi, Marina, adını ne koyarsanız asla karşı değilim ama bu kisvede Mersin marinanın başına gelenler buraya da gelirse Belediye Başkanı olarak mücadele ederim" sözlerini kullandı.