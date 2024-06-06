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BENZİN İNDİRİM VAR MI? Akaryakıtta DEV indirim! Benzin motorin indirim mi var, kaç TL?

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BENZİN İNDİRİM VAR MI? Akaryakıtta DEV indirim! Benzin motorin indirim mi var, kaç TL? Benzin ve motorin fiyatlarına indirim yapılacağı duyuruldu. Akaryakıt sektöründe dev bir indirim söz konusu. Bu gelişme, araç sahiplerini sevindirecek bir haber olarak karşılandı.

Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. BENZİN İNDİRİM VAR MI? Akaryakıtta DEV indirim! Benzin motorin indirim mi var, kaç TL? İşte merak edilenler...

BENZİN MOTORİN İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam gelmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin gurunda ise 1 lira 21 kuruş indirim bekleniyor. Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 19 kuruştan, motorinin litresi ise 39 lira 18 kuruştan satılacak.

BENZİN İNDİRİM VAR MI? Akaryakıtta DEV indirim! Benzin motorin indirim mi var, kaç TL?

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Geçtiğimiz günlerde LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam gelmesinin ardından 3 büyükşehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

BENZİN İNDİRİM VAR MI? Akaryakıtta DEV indirim! Benzin motorin indirim mi var, kaç TL?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 41.44 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40.44 TL
  • LPG litre fiyatı: 21.19 TL

BENZİN İNDİRİM VAR MI? Akaryakıtta DEV indirim! Benzin motorin indirim mi var, kaç TL?

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 41.33 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40.35 TL
  • LPG litre fiyatı: 19.64 TL

BENZİN İNDİRİM VAR MI? Akaryakıtta DEV indirim! Benzin motorin indirim mi var, kaç TL?

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 42.41 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41.42 TL
  • LPG litre fiyatı: 21.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 42.66 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41.76 TL
  • LPG litre fiyatı: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Benzin ve motorin fiyatlarının Türkiye'deki satış fiyatının hesaplanmasında şu yöntem izleniyor: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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