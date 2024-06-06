Acun'a "Mert Hakan kalacak mı?" diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Mert Hakan Yandaş takımda kalacak mı?" sorusuna hiç düşünmeden "Evet" yanıtını verdi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu.
"MERT HAKAN KALACAK GİBİ"
Sunucunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan futbolculardan birisi olan Mert Hakan için "Takımda kalacak mı?" sousunu da yanıtlayan Ilcalı, "Mert Hakan Yandaş kalacak gibi düşünüyorum. Şu anda konuşulan bir konu" dedi.