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Acun'a "Mert Hakan kalacak mı?" diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

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Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Mert Hakan Yandaş takımda kalacak mı?" sorusuna hiç düşünmeden "Evet" yanıtını verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu.

"MERT HAKAN KALACAK GİBİ"

Sunucunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan futbolculardan birisi olan Mert Hakan için "Takımda kalacak mı?" sousunu da yanıtlayan Ilcalı, "Mert Hakan Yandaş kalacak gibi düşünüyorum. Şu anda konuşulan bir konu" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Murat Bayraktar:

gs maçiyla sözleşmesi uzatılıyo.4 senede oynadğı katkı sagladğı 4 mac var ve karakteri kötü

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Mustafa Engin:

Yıllarca selçuk şahin kaldıysa mert hakan da 10 sene kalır

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Awesome:

Futbol oynamak yeterli olmamalı. ( Gerçi kendini yere atmaktan başka bir şeyde yapamıyor ) Karakter, kişilik bunlar da önemli unsurlar. Fenerbahçe'de yıllarca ne karaktersiz insanlar oynadı buda bunlardan birisi

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Yaşar Aksoy:

Katkısı pek yok Davranışları çok iyi değil özellikle bir maçta yerde abartı yuvarlandıktan sonra gönderilmeliydi

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