TÜGŞAV Üyeleri, Gaziler Günü'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

TÜGŞAV üyeleri, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen program çerçevesinde 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Kabir başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan gaziler, Yazıcıoğlu'nun kabrine kırmızı güller bıraktı. Ziyaret sonrası İHA muhabirine açıklama yapan TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, "Ben de bir gazi olarak bugünü kutlamanın gururunu, onurunu yaşıyorum. 1996 yılında Hakkari ili Çukurca ilçesinde yaralandım. Sağ gözümü ve sağ böbreğimi kaybettim. Uzun süreli bir tedaviden sonra gazi olarak emekliye ayrıldım" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gazi olmak, şehit ailesi olmak onur ve şereftir"

Aylar, tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutladığını söyleyerek, "Bugün Gaziler Günü, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, başkomutana gazilik ünvanının ve mareşal ünvanının verilişinin 103'üncü yıldönümüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gazi olmak, şehit ailesi olmak onur ve şereftir. Özellikle son yıllarda kamu kurumlarında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan genelge ve talimatlarla gazi olarak gittiğimiz her yerde çok saygı ile karşılanıyoruz. Bunun için çok memnunuz. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve aziz milletimize bize bu duyguları yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. 'Gazi nedir' diye sorulduğu zaman biz hep şunu söylüyoruz; gazi vatandır, gazi bayraktır, gazi milletin kendisidir. Gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı hiçbir zaman incitmememiz gerekiyor. Onların her zaman yanında olmamız gerekiyor. Milletimiz her zaman gazi ve şehit ailelerimizin yanında. Biz de gaziler olarak milletimize, devletimize teşekkür ediyoruz bize bu duyguları yaşattıkları için" açıklamasında bulundu. - ANKARA