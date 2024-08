Sulamada kullanılan boru patlayınca tarlasını sulayamayan çiftçiler tepki gösterdi

BAYBURT - Bayburt'un Çayıryolu köyünde tarım yapan çiftçiler, patlayan su borusu nedeniyle mağdur oldu.

Yaklaşık 10 gündür tarlalarını sulayamayan çiftçilerin ürünleri susuzluktan soldu, mahsulleri sıcak havadan dolayı yandı. Hasat dönemine az bir süre kala mağduriyet yaşayan çiftçiler duruma tepki gösterirken sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediler. Bununla birlikte arızayı gidermeye yaklaşık 10 gün sonra gelen Devlet Su İşleri ekipleri söz konusu alanda arızayı giderebilmek için çalışma başlattı. Patlayan boruya ulaşabilmek adına eşilen kuyuya dolan su ise ekskavatörün kepçesiyle tahliye ediliyor.

Çiftçilere göre patlayan su borusu bir hayli eskiydi. Arızanın giderilmesi için köye 10 gün sonra gelen ekipler, borulara bir türlü uygun vana bulamadılar, su kesilip arıza giderilemedi.

Tarlada pancarı yanan Basri Mutlu isimli çiftçi, "Borcumu neyle, nasıl ödeyeceğim. Sulama bedelini 70 liradan 250 liraya çıkardılar. Halimiz bu, borcumuzu neyle ödeyeceğiz bilmiyoruz. 11 gündür burası böyle. Çalışmaya bugün başladılar değişen bir şey yok. Kimsenin kimseden haberi yok, çiftçinin hali bu" ifadelerini kullandı.

"Çok mağduruz, ilgilenen yok perişanız"

Sivas'tan gelerek Bayburt'ta 600 dönüm araziyi kiralayıp, tarım faaliyeti yürüten Sadullah Yüceyurt isimli vatandaş, mağdur olduklarını belirterek, "Bu arıza en az 10-15 gündür devam ediyor. Zaten personel de yok, DSİ'nin 2 tane personeli var, onlar çalışıyor. DSİ ekipleri bu işe başlayalı yarım saat falan oldu. Ben Sivas'tan geldim, çok mağdurum, burada 600 dönüm yer kiraladım. Burada Nevşehirli var, Niğdeli var, Çorumlu var, bizler de dediğim gibi Sivas'tan geldik. İşçi ücretleri zaten yüksek, sulama bedelini 50 liradan 200 liraya çıkardılar. Çok mağduruz, bu sorunun bir an önce giderilmesini istiyoruz. İlgilenen de yok, perişanız" dedi.

Patates üreticisi Kamuran Karkın isimli bir diğer üretici ise tarladaki mahsullerin sıcak havada yandıklarını, su olmayınca da patateslerin çürümeye başladığını ifade ederek, "Biz patates üreticisiyiz. 4'üncü ayda suların açılması gerekiyor, kimse ilgilenmiyor, suyu açmıyor. Çiftçiler buğdaylarını sulayamıyor, şu an patatesler su istiyor ama boru patlak, sulayamıyoruz. Şu an pancarlar, patatesler susuz kaldılar, hepsi yanıyorlar. Arkada çalışma var evet biz gittik DSİ'nin müdürüne yalvardık, yakardık o da kepçe gönderdi, onu da daha bugün gönderdi. 3 aydır burada su falan yok. Kimse mahsulünü sulayamıyor, burada 140 bin dönüm arazi var, devletimiz buraya dünya kadar masraf etmiş, kaç milyon dolar para harcamış hiç kimse tarlasını sulayamıyor, herkes çaydan suluyor, ırmaktan suluyor, oradan, buradan suluyor. Patatesin şu an tam sulama dönemi ama su yok. Durumlar vahim, ne olacağı da belli değil. Kendimiz çalışıyoruz, pompaları vurduk, suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Bayburt'ta kimse bu durumla ilgilenmiyor. Bayburt ve Gümüşhane'nin ne yazık ki durumu çok vahim" şeklinde konuştu.