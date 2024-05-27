- Sınırın sıfır noktasında şampiyonluk coşkuyla kutlandı

KİLİS - Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu, sınır kent Kilis'te büyük coşkuyla kutlandı. Binlerce Galatasaray taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 38. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligin son haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te de binlerce taraftar cadde ve sokaklara akın etti. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle toplanan taraftarlar, takımlarının başarısını kutlamak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk yaptı.

Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli bir şekilde geçmesi için yoğun çaba sarf etti.