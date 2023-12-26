Kuzey Irak'ta şehit düşen Teğmen Günay'ın cenazesi törenle uğurlandı

Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile sonsuzluğa uğurlanırken, kız kardeşi ise şehadet şerbeti içen ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı.

Şehit Günay için memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Karayolu ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı ardından helallik alınmak üzere mahalledeki baba ocağına götürüldü. Sonrasında şehit Günay'ın naaşı törenin yapılacağı alana getirildi. Şehidin babası Ahmet, annesi Firdevs ve kız kardeşi Yasemin Günay'ı askerler bir an olsun yalnız bırakmadı.

Bazı akrabaları asker selamı verdi

Günay'ın naaşının başına gelen kız kardeşi ağabeyinin törenler kullandığı merasim kılıcını öperek tabutunun başına koydu. Kız kardeşin bu davranışı herkesi duygulandırırken, bazı akrabaları ise şehidin naaşına asker selamı verdi. Günay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı.

Törene protokol üyeleri ve milletvekillerinin yanı sıra çevre belde ve ilçelerden binlerce kişi katıldı.

Cenazede dikkat çeken pankart

Cenaze töreninde en dikkat çekici olay ise tören alanı yakınındaki bir eve asılan pankart oldu. Köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı. - AFYONKARAHİSAR