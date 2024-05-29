Meral Akşener nerede? Meral Akşener nereye kayboldu?

CHP'nin 1. parti çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek kurultayda aday olmayacağını açıklayan ve başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortadan kayboldu. Peki, Meral Akşener nerede? Meral Akşener nereye kayboldu?

MERAL AKŞENER NEREDE?

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre partililer arasında Akşener'e kırgınlıklar sık sık dile getiriliyor. Kırgınlığını eski genel başkanlarına iletmek isteyenlerin de partiden yakın dostlarının da Akşener'e ulaşamadığı iddia ediliyor. Akşener'in Sapanca tarafında bulunan çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiğini kaydediliyor.

MERAL AKŞENER NEREYE KAYBOLDU?

Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Akşener'in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor. Öte yandan parti genel merkezinden Akşener'in izleri silinmiş değil. Akşener'e hediye edilen eşyaların bulunduğu dolap boş kalırken, fotoğrafları eski yerlerinde halen duruyor.

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