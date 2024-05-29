Havalar ne zaman ısınıyor 2024? #127780 Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta hava durumu raporunu açıkladı. Havalar ne zaman ısınıyor 2024? Bu hafta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerini yağmur bekleniyor mu sorusu gündeme geliyor. Bu hafta hava sıcaklıkları kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAVALAR NE ZAMAN ISINIYOR 2024?

Genel Müdürlükten yapılan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul : İstanbul şehrinde 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösteriyor. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 31 Mayıs 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek. 01 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 02 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

Ankara: Ankara şehrinde 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 31 Mayıs 2024 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 01 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 02 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İzmir: İzmir şehrinde 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 27 dereceyi gösteriyor. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 31 Mayıs 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 01 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 02 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

Bursa: Bursa şehrinde 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 27 dereceyi gösteriyor. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 29 derece olacağı tahmin edilmekte. 31 Mayıs 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 01 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 02 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

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