Fairy boykot mu? Fairy İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Fairy Türk malı mı, sahibi kim?

Fairy boykot mu? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Fairy, Procter & Gamble şirketine ait bulaşık temizleyicisi markasıdır. Peki, Fairy boykot mu? Fairy İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Fairy Türk malı mı, sahibi kim?

FAİRY BOYKOT MU?

Fairy boykot edilmekte olan markalar arasında yer almaktadır. Fairy markasının sahibi olan Procter & Gamble (P&G), Tel Aviv'de önemli kaynaklar ayırdığı bir Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ne sahiptir. P&G, İsrail İnovasyon Otoritesi ile yaptığı anlaşma sayesinde, iş birliği yaptığı girişim şirketlerine devlet finansmanına erişim konusunda ciddi avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, P&G, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal altındaki bölgelerinden biri olan Barkan Endüstri Bölgesi'ndeki Avgol şirketinin en büyük müşterilerindendir. Sonuç olarak, tüketicilerin nihai kararları kendi araştırmaları ve değerlendirmeleri doğrultusunda verilmelidir.