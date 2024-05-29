Nike boykot mu? Nike İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Nike Türk malı mı, sahibi kim?

Nike boykot mu? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Nike, Inc. önde gelen spor ayakkabı, spor giysi ve spor aksesuarları tasarımcısı ve pazarlayıcısı şirket ve bu ürünlerde kullanılan markadır. Peki, Nike boykot mu? Nike İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Nike Türk malı mı, sahibi kim?

NİKE BOYKOT MU?

Nike markası Blackrock hisse sahipleri arasında bulunması ve ayrıca şirketin CEO sunun Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlaması sebebiyle boykot edilmektedir. Buna göre Nike boykot edilmekte olan markalar arasında yer almaktadır. Bu sebeple bazı bireysel tüketiciler boykot etmeyi düşünebilir. Sonuç olarak, tüketicilerin nihai kararları kendi araştırmaları ve değerlendirmeleri doğrultusunda verilmelidir. Nike, Inc. Amerika Birleşik Devletleri merkezli spor ayakkabı, spor giysi ve spor aksesuarları tasarımcısı ve pazarlayıcısıdır.

NİKE HANGİ ÜLKENİN?

Nike, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir markadır. 1964 yılında Oregon'da kurulan Nike, dünya genelinde spor giyim, ayakkabı ve ekipmanları konusunda öncü bir rol oynamıştır. Nike markasının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Nike, farklı spor dallarında faaliyet gösteren sporcularla iş birlikleri yaparak ürün geliştirmekte ve spor dünyasının en büyük isimlerini desteklemektedir.