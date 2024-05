All eyes on Rafah ne demek? All eyes on Rafah'ın anlamı ne, ne anlama geliyor? All eyes on Rafah olayı nedir?

All eyes on Rafah ne demek? Merak ediliyor. İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasının ardından yapılan paylaşımlarda yer alan All eyes on Rafah ne demek? Merak edilmekte. Peki, All eyes on Rafah ne demek? All eyes on Rafah'ın anlamı ne, ne anlama geliyor? All eyes on Rafah olayı nedir?

ALL EYES ON RAFAH NE DEMEK?

"All eyes on Rafah " Türkçe olarak "Tüm gözler Rafah'ta" anlamına gelmektedir. İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaydedilen bir görüntü infial yarattı. Bu nedenle "All eyes on Rafah " Türkçe olarak "Tüm gözler Rafah'ta" anlamına gelen birçok sosyal medya paylaşımı ile kullanıcılar tepkilerini gösterdi.

FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARINI BOMBALADILAR

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.