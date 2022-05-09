Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek.
SAMSUN (İHA) - Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek.
"Samsun Engelleri Aşıyor" konsepti kapsamında 10-16 Mayıs tarihleri arasında il genelinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yapılacak etkinlikler öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunarak, "10-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Engelliler Haftası etkinliklerimize teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır" dedi.
10 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak etkinlikler hafta boyunca çeşitli programlar ile kutlanacak. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı / Yerel