Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri

Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek.

"Samsun Engelleri Aşıyor" konsepti kapsamında 10-16 Mayıs tarihleri arasında il genelinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yapılacak etkinlikler öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunarak, "10-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Engelliler Haftası etkinliklerimize teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır" dedi.

10 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak etkinlikler hafta boyunca çeşitli programlar ile kutlanacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası, Samsun, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title