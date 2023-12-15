Samsun'da 19 Mahallenin İçme Suyu İhtiyacı Karşılanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, Atakum ve İlkadım ilçelerine bağlı toplam 19 merkez ve kırsal mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayan 20 bin metre uzunluğundaki isale hattını yeniliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Projesi kapsamında hattın yüzde 70'inin yapımının tamamlandığını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekonomik değerini yitirmiş mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarını geniş çaplı çelik ve duktil borularla yenileniyor. Altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerine ise yeni hatlar döşeniyor.

Yatırım maliyeti 88 milyon TL

2019-2023 döneminde İlkadım ilçesinde 7 mahallenin su problemini gideren SASKİ, Atakum ilçesinde ise 4 mahallede vatandaşların su ile ilgili yaşadıkları sorunu çözdü. Ayrıca Aslandamı, Ayvalı, Elmaçukuru, Erikli, Güneyköy, Kabadüz, Kasnakçımermer ve Şenyurt Mahallelerindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren SASKİ, yatırım maliyeti 88 milyon TL'yi bulan Toybelen İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Projesi'nde önemli ilerleme kaydetti.

19 mahallenin şebekesi yenileniyor

Temmuz ayında yapımına başlanan proje kapsamında, Toybelen, Kamalı, Küçükkolpınar, Büyükkolpınar, Balaç, İstiklal, Mevlana, Çobanözü, Çobanlı, Beypınar, Köseli, Kesilli, Sarıışık, Sarayköy, Çatmaoluk, Kulacadağ, Ahullu, Derecik ve Adalar olmak üzere toplam 19 mahallenin içme suyu altyapısını yenilediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 20 bin metre uzunluğundaki hattın 14 bin metrelik kısmının yapımının tamamlandığını söyledi.

"Bugünden tedbir alındı"

Toybelen İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Projesi'ni bölgede gelecekte yaşanabilecek yoğunluğun dikkate alınarak hazırlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gülsan Sanayi Sitesi'nin, yapımı devam eden ve son aşamaya gelen Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınmasıyla birlikte bölgede nüfus artışı olacak. Bu nedenle gelecek yıllarda mahallelerimize yeterli kapasitede içme suyu temin edebilmek için şimdiden tedbirimizi alıyoruz. İçme suyu noktasında çözüm odaklı yeni altyapı yatırımlarımızdan birisi de bu projedir. Vatandaşlarımızın daha konforlu, kaliteli ve sağlıklı yaşam sürmesi için çalışmaya devem edeceğiz" diye konuştu.

Küçükkolpınar, Toybelen ve Kamalı Mahallelerine su temini sağlayan mevcut boruların ekonomik ömrünü doldurup sık sık arıza verdiğini hatırlatan Başkan Demir, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz de komşu mahalleleri de kapsayacak şekilde çözüm üretti. 5 ay önce başlattığımız proje kapsamında şu an söz konusu mahallerimize su temin eden altyapı sistemini, eşitli cins ve çaplarda yerleştirdiğimiz borularla tamamıyla yeniliyoruz. İsale hattının yanında ayrıca 1 adet 1000 m3 ve 1 adet 500 m3 hacminde betonarme içme suyu deposu inşaatını çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN