Adıyaman Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılına Yüz Yüze Başlıyor

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 2024-2025 Akademik Yılının açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremleri sonrasında yeni akademik yıla ilk kez tamamen yüz yüze başlamanın heyecanı içerisinde olduklarını dile getiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, akademik yılının herkes için başarılarla dolu, verimli ve sağlıklı bir yıl olmasını temenni ettiğini vurguladı.

Rektör Keleş, "2024-2025 Akademik Yılı Adıyaman Üniversitesi için büyük bir anlam ve sorumluluk taşıyor. Geride bıraktığımız zorlu süreçlerde dayanışma ile inancın ve emeğin gücünü bir kez daha gördük. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük depremler fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak derin yaralar açtı. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devletimizin çeşitli kurumlarının destekleri ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın kıymetli katkıları ile bu yaraları sararak toparlanma sürecinde önemli adımlar attık. Bu zor dönemde eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin aksamadan devam edebilmesi için, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin gösterdikleri çaba ve fedakarlık takdire şayandır. Akademisyenlerimiz hem bilimsel çalışmalarını sürdürüp öğrencilerimize rehberlik etti hem de üniversitemizin yeniden inşa sürecine katkıda bulundu. İdari personelimiz, her koşulda özveriyle çalışarak üniversitemizin her biriminde işlerliği ve sürekliliği sağladı. Öğrencilerimiz hem akademik başarılara imza attı hem de topluma katkı sağlayan projelerle umutlarımızı yeşertmeye devam etti. Umut ve heyecanla başlayacağımız bu akademik yılda hedeflerimize ulaşmak, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimimizi sürdürülebilir kılmak adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak bölge ve ülkemizin geleceğine katkı sunma sorumluluğumuzun bilincinde ve sizlerin desteğiyle daha güçlü bir eğitim-öğretim yılı geçireceğimize inanıyoruz. Tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve Adıyaman Üniversitesi ailesinin her bir mensubuna, gösterdiği özveri ve özen için içten teşekkürlerimi sunuyorum. 2024-2025 Akademik Yılının hepimiz için başarılarla dolu, verimli ve sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN