Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Beydemir, Bakü Büyükelçisi Bağcı'yla bir araya geldi

Yerel Haberler

Rektör Beydemir, Bakü Büyükelçisi Bağcı'yla bir araya geldi

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret ederek, Azerbaycan üniversiteleri ile yapılan akademik iş birlikleri ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret ederek, Azerbaycan üniversiteleri ile yapılan akademik iş birlikleri ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği kardeş ülke Azerbaycan'da ülkemizin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret etti. Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Öğr. Gör. Murat Yatağan'ın eşlik etti. Gerçekleştirilen görüşmede Azerbaycan üniversiteleri ile yapılan akademik iş birlikleri ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Görüşeme, Rekör Beydemir ve Büyükelçi Bağcı'nın hediye takdiminin ardından sonlandırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cahit Bağcı Azerbaycan Rektör Bakü Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title