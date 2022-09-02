Rektör Beydemir, Bakü Büyükelçisi Bağcı'yla bir araya geldi

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret ederek, Azerbaycan üniversiteleri ile yapılan akademik iş birlikleri ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret ederek, Azerbaycan üniversiteleri ile yapılan akademik iş birlikleri ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği kardeş ülke Azerbaycan'da ülkemizin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret etti. Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Öğr. Gör. Murat Yatağan'ın eşlik etti. Gerçekleştirilen görüşmede Azerbaycan üniversiteleri ile yapılan akademik iş birlikleri ve Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Görüşeme, Rekör Beydemir ve Büyükelçi Bağcı'nın hediye takdiminin ardından sonlandırıldı. - BİLECİK