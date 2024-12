Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 48 yaşındaki M.U, psikolojim bozuk diye not bıraktıktan sonra oturduğu binanın çatı katında intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Turgut Özal Mahallesi'nde sitelerde temizlik işi yapan M.U, kaldığı bloğun çatı katında silahla kafasına sıkarak intihar tti. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri M.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Evin duvarına "Psikolojim bozuk kimse sorumlu değil" diye not bırakarak intihar eden M.U'nun evil ve 3 çocuk babası olduğu ayrıca 3 yıl önce de 15 yaşındaki oğlunun İstanbul'da intihar ettiği öğrenildi. Cenaze Kahta Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.