Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Sivas'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı Sivas'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Sivas'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı SİVAS - Sivas'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre kaza İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. O.İ. idaresindeki 27 RM 466 plakalı Citroen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Ö. adlı kadına çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol Sivas Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.