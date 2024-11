Osmaniye'de Zeytin Üreticileri Fiyat Düşüşüne Tepki Gösterdi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de zeytin üreticisi, yağ fiyatlarındaki düşüşe tepki gösterdi. Çiftçi Fettah Kapan "Borçtan kalkacak halimiz kalmadı. Fabrikaya para ödemedik, işçiye para ödemedik. Borç aldı başını gitti" dedi. Osmaniye İYİ Parti İl Başkanı Serhat Kılıç ise "Türk tarımı bitiyor, Türk tarımı kan ağlıyor, Türk çiftçisine sahip çıkın" diye konuştu.

Osmaniye'de yıllardır zeytincilik yapan çiftçi Fettah Kapan bu yılki zeytinyağı fiyatlarının geçen seneye oranla yarı yarıya düşmesine tepki gösterdi. Kapan, girdi maliyetlerinin artmasına rağmen yağ fiyatının yarıya düştüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aşağı yukarı 30- 40 yıldan beri çiftçilik yaparım. Evvel buğday falan ekerdik bunlar bitti, zeytinciliğe döndük. Yetiştirdik bahçelerimizi, zeytin çektiriyoruz şimdi fabrikamıza geliyoruz. Geçen sene işçi yevmiyesi 500 liraydı, şimdi bin lira. Geçen sene 4 bin liraya vermiştik şimdi tenekesi 2- 2,5 bin lira. Fabrikacı ne yapsın bilhassa üretici ne yapsın? İşçiliğe çalışıyoruz. Şimdi 140- 150 lira kilosu, 350- 300 lira olması lazım. Biz ne ile ödeyeceğiz? Fabrikaya para ödemedik, işçiye para ödemedik. İşçiye yağı satalım da öyle verelim desek, işçi beklemez. Bu adam 15- 20 kişi adam çalıştırıyor fabrikaya para vermiyoruz. Bizim halimiz ne olacak? Ne yapmamız lazım?

"Borç başını aldı gitti"

Bin kök zeytinim var. 20 kişi getiriyorum 20 bin lira. Bu vaziyette gidersek bu zeytinleri çalıştırmayız. Beleşe gidiyoruz. Ekmek yemeyecek miyiz biz? Bir iş yapmayacak mıyız? Borçtan kalkacak halimiz kalmadı. Fabrika borca, işçi borca, gübre borca, mazot borca. Borç başını aldı gitti."

"Çiftçi kan ağlıyor"

Osmaniye İYİ Parti İl Başkanı Serhat Kılıç ise şöyle konuştu:

"Osmaniye'de zeytin hasadının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fakat diğer ürünlerde olduğu gibi Osmaniye'de zeytinde çok ciddi bir sorunla üreticilerimiz, çiftçilerimiz karşı karşıya. Maalesef şu güne geldiğimizde baktığımızda geçen yılla kıyasladığımızda, girdi maliyetlerini hesapladığımızda, yüzde yüzü aşan bir farkı varken, zeytin ve zeytinyağında ise tam tersi, yüzde yüze bir şüşle karşı karşıya. Çiftçilerimiz ne yapacağını bilmez durumda şu an, şaşırmış durumdalar. Geçen yıl 250- 260 liraya litresi satılan zeytinyağı, toptan satılan zeytinyağı fiyatı, zeytinyağı fiyatı şu an fiyatı 140 lira. Aradaki farklı görüyorsunuz. Diğer ürünlerde çıkarılan zorluklarla Türk tarımı şu an zeytine de karşı Zeytin üreticileri o kadar perişan halde ki şu an işçi maliyetlerini bile karşılayamayacak durumda. Bunun yanında işçi maliyetleri, fabrikaların çekimi, teneke parası. Bunlarla birlikte üst üste koyduğun zaman çiftçi kan ağlıyor.

"Türk tarımı bitiyor"

Biz burada artık şunu anlıyoruz, kasıtlı bir şekilde Türk tarımı bitirilmeye çalışılıyor. Neden kasıtlı diyoruz çünkü tam zeytin hasadının yapıldığı dönemde Afrin'den, Suriye'den ne olduğu belirsiz yağlar getiriliyor. Tankerler dolusu, tırlar dolusu yağlar Hatay'dan Türkiye'ye girdiriliyor ama burada kendi çiftçimiz perişan halde. Kendi çiftçimize acımıyoruz ama yurt dışından cayır cayır mısır getiriyoruz, cayır cayır zeytinyağı getiriyoruz. Buradaki kasıt değil de nedir? Türk çiftçisini bitirmek değil de nedir? Türk tarımını bitirmek değil de nedir? Buradan yetkililere sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Türk tarımı bitiyor, Türk tarımı kan ağlıyor. Türk tarımına sahip çıkın. Türk çiftçisine sahip çıkın. Yazıklar olsun, Türk tarımını bu hale getirene yazıklar olsun diyorum."