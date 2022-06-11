Ormanlı jandarma için kan verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanlı jandarma için kan verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ormanlı jandarma için kan verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde Kızılay jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde Kızılay jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ormanlı beldesinde sabah erken saatlerde başlayan kan bağışı kampanyasına Ormanlı Belediyesi, jandarma karakolu, beldedeki ilk, orta ve liseler, cami imamları, destek verdi. Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nden gelen ekipler sabah saatlerinden itibaren Ormanlı Belediyesi Kültür Merkezi'nde kan aldı.Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Başol konuşmasında "Beldemizde belli aralıklarla kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bir hafta öncesinden duyurusunu yaptığımız kan bağışı kampanyalarımızdan birini daha bu gün gerçekleştirdik. Jandarma teşkilatımızın 183. yıl dönümü nedeniyle bu günkü kampanyamızı düzenledik. Jandarma teşkilatımız hem ülkemizin hemde bizlerin göz bebeği bir kuruluşumuz. Biz kendilerini seviyoruz ve her konuda destekliyoruz. Sağolsun vatandaşlarımızda çok büyük ilgi gösterdiler bu günkü kan bağışı kampanyasına. Ben bu vesile ile kampanyamıza destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Jandarma teşkilatımızın da 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Jandarma Ereğli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title