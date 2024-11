Orman şehidi Çokgezen mezarı başında anıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 2010 yılında orman yangınına karşı verdiği mücadelede hayatını kaybeden şehit Halil İbrahim Çokgezen, ailesi ve mesai arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Merkez İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan yangın arazöz ekibi, Karakurt Mahallesi'nden gelen anız yangını ihbarı üzerine, olay mahalline ulaşmak amacıyla yola çıktı. Halil İbrahim Çokgezen'in (28) kullandığı yangın söndürme arazözü, Karakurt mevkiinde devrilerek 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada arazöz şoförü Halil İbrahim Çokgezen şehit oldu.

Şehit ormancı, ölümünün 14'üncü yıldönümünde ailesi ve mesai arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı. Şehit Halil İbrahim Çokgezen'in annesi, eşi, çocukları ve çalışma arkadaşları, Tavas ilçesinin Baharlar Mahalle Mezarlığındaki kabri başında dualar etti. O yıllarda 3,5 yaşında ve 8 aylık bebek olan şehidin evlatları da babalarının hatırasını özlemle, minnetle ve saygıyla andı.

Öz Orman-İş Sendikası Bölge Başkanı Kenan Atalay, şehitlerin aileleriyle kurdukları güçlü bağların önemine dikkat çekerken, başta orman şehidi Halil İbrahim Çokgezen olmak üzere devletin her zaman şehitlerin yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Atalay, orman işçilerinin yeşil vatan savunması sırasında hayatlarını kaybetmelerinin şehit sayılması için Öz Orman-İş Sendikası olarak yaptıkları girişimlerin sonunda, orman işçilerinin hak ettiği şehitlik statüsüne kavuştuğunu ifade etti. Başkan Atalay, "Bu hakkın kazanılması, mücadelemizin ne kadar kutsal olduğunu gösteriyor. Bugün acımızı bir kez daha hatırlıyoruz. 2010 yılı, bir meslektaşımızı, bir babayı, bir eşi ve bir evladı bizden aldı. Ancak o yıllardan bugüne kadar, yeşil vatan şehidimiz Halil İbrahim Çokgezen'in evlatlarının her zaman yanında olmaya gayret gösterdik. Onların her zaman yanında olacağız. Bu topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla vatan olmuş bir yerdir. Bizler de üzerimize düşeni yaparak, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehitlerin hatırası her zaman yaşatılacak

Atalay, şehitlerin emanetlerine sahip çıkma konusunda kararlı olduklarını bir kez daha dile getirerek, "Devletimiz her zaman yanımızda olmuştur. Bugün şehidimizi ziyaret ederek, orman işçilerinin haklarının korunması için verdiğimiz mücadelenin gücünü bir kez daha hatırlatıyoruz. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ