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Orhangazi'de Türk Mutfağı Haftası'nda Malhun Hatun tatlısı büyük ilgi gördü

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Orhangazi'de gerçekleştirilen 'Türk Mutfağı Haftası'nda Orhangazi'ye özgü Malhun Hatun tatlısı damakları tatlandırdı. Etkinlikte ayrıca Orhangazi'nin yöresel lezzetleri de sunuldu ve büyük beğeni kazandı.

Orhangazi'de gerçekleştirilen 'Türk Mutfağı Haftası'nda Orhangazi'ye özgü Malhun Hatun tatlısı damakları tatlandırdı.

Orhangazi'nin geleneksel lezzetlerinin de sunulduğu etkinli renkli görüntülere sahne oldu. Malhun Hatun tatlısıyla birlikte Orhangazi'nin yöresel değerleri zeytini, zeytinyağı, Gedelek turşusu, Mahmudiye çileği, guguk ekmeği, asma pidesi, yumurta dolması, cevizli ekmek ve sebzeli bulgur pilavı da büyük beğeni kazandı.

Türk Mutfağı Haftası 2022 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında, tüm dünyada ve Türkiye'de eş zamanlı olarak kutlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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