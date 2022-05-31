Odunpazarı'ndaki bazı bakımsız çocuk parkları onarım bekliyor - Haberler

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Odunpazarı'ndaki bazı bakımsız çocuk parkları onarım bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Odunpazarı'ndaki bazı bakımsız çocuk parkları onarım bekliyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bazı bakımsız çocuk parkları onarım bekliyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bazı bakımsız çocuk parkları onarım bekliyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı; Gündoğdu, Emek ve 71 Evler mahallelerinde bulunan bazı çocuk parklarının bakımsız olması dikkat çekti. Parklardaki salıncakların eksik olması, oyun malzemelerinin kırık olması, tahterevallinin tutma kısmının koparılması ve farklı bakımsızlıklar dikkat çekti. Ayrıca park alanlarında çöp ve çeşitli atıkların yer alması da göze çarptı.

Mahallelerde yaşayan aileler, çocukların rahat oynayabilmeleri ve güvenliği için parklara bakım yapılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundular. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Gündoğdu oyunlar Yerel Haberler

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