Üye Girişi
Haberler

Mudurnu'da minikler hem dini bilgiler öğreniyor hem de sosyalleşiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Kur'an kursunda öğrenciler, dini bilgileri öğrenirken aynı zamanda sosyal etkinliklere katılıyor. Cami İmamı Muhammed Özkan'ın öğrencilere yönelik düzenlediği etkinliklerle minikler, camiyi sevmeyi öğreniyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kur'an kursu eğitimlerine giden minikler, hem dini bilgileri öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Öğrenciler, Hüsamettindere köyünde Cami İmamı Muhammed Özkan'ın eğitim verdiği camiye her sabah bisikletleriyle geliyor. Öğrencilerin hevesle geldiği camide her gün Kur'an-ı Kerim okunarak, çeşitli etkinlikler yapılıyor. Muhammed Özkan, öğrencileri camiye teşvik etmek hedefiyle kendi geliştirdiği oyunları oynatıyor.

Öğrencilere camiyi sevdirmek için gayretle çalıştığını ifade eden Muhammed Özkan, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz Kur'an kursları başladı. Öğrencilerimize dini bilgileri öğretmenin yanı sıra elimizden geldiğince camiyi sevdirebilmek için gayretle çalıştık. Şu anda kursta 26 kayıtlı öğrenci var. Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Yasin-i Şerif'i ezberleyenler var. Her pazartesi günü öğrencilerimize kahvaltı etkinliğimiz oluyor, her çarşamba günü çiğ köfte yoğurup öğrenciler birlikte yiyoruz. Her cuma günü de öğrencilerimize dondurma ikramımız var" dedi.

Dini bilgileri eğlenerek öğrendiklerini ifade eden Betül Önal, "Buraya yaz Kur'an kursuna dini bilgileri öğrenmek için geliyoruz. Hocamızı da çok seviyoruz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mudurnu Cami bolu Eğitim Yerel Güncel Haberler

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

 Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

 Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title