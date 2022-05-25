MSM'de Suşhi ve Meksika yemekleri yapılacak - Haberler

Mutfak Sanatları Merkezi, Düzce'nin yöresel lezzetlerini gastronomi alanında önemli isimlerin de katılımlarıyla düzenlediği workshop programları ile Türkiye ve Dünya'ya duyurma çalışmalarının yanı sıra Dünya mutfağından farklı lezzetlere yönelik workshop programlarını Düzcelilerle buluşturuyor.

Yöresel lezzetler eşliğinde keyifli zaman geçirilmesine imkan sağlayan ortamı ile şehrin vazgeçilmez noktalarından biri haline gelen Mutfak Sanatları Merkezi çatısı altında kurulan MSM Akademinin workshop programları tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Ortadoğu ve Osmanlı Mutfağı uzmanı uluslar arası üne sahip Yunus Emre Akkor eşliğinde workshop programı gerçekleştiren MSM Akademi, önümüzdeki hafta sonu Dünya Mutfağından farklı tatlar için workshop programı düzenliyor.

Sushi ve ekmek

28 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 itibariyle Sushi Workshop'u çatısı altında "Temel Suşi Yapım Teknikleri' konusundaki eğitime ev sahipliği yapacak olan akademi, aynı gün ve aynı saatte "Uluslararası Ekmekler Workshop" programı ile de katılımcıları buluşturacak.

Akademinin 29 Mayıs Pazar günkü programında ise saat 13.00'de "Meksika Mutfağı Workshop" programı ile bir başka Dünya lezzetinin yapımında katılımcıları ağırlayacak. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel