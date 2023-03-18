Minikler Çanakkale Zaferi'ni böyle kutladı

Çayırova'da kırmızı beyaza bürünen minikler Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü hazırladıkları koreografi ve drama gösterileriyle kutladı.

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü koreografi ve drama gösterileri ile kutladı. Kırmızı beyaza bürünen minikler, ellerindeki Türk bayraklarıyla şiir okudu. Çanakkale Zaferi'ni canlandıran minikler drama gösterisi ile tarihe yolculuk yaptı. Çanakkale'de kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin vatan için canla başla seferber olduğunu anlatan drama etkinliğinde cephede savaşan askerler, onlara yemek taşıyan kadınlar, savaşta yaralanıp tedavi gören askerler ve şehitlikte dua okunması gibi birçok tarihi an canlandırıldı. - KOCAELİ