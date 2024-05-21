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Mersin'de Hacı Adayları Uğurlandı

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Mersin'de düzenlenen törenle hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Vali Ali Hamza Pehlivan ve İl Müftüsü Aydın Yığman'ın katıldığı programda dua edildi ve dileklerde bulunuldu.

Mersin'de hacı adayları düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac organizasyonu kapsamında Mersin'den hacca gidecek olanlar için Muğdat Camii avlusunda düzenlenen uğurlama programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua edildi.

Hacı adaylarına sağlıkla gidip gelmeleri, ibadet ve dualarının kabul olması dileğinde bulunan Pehlivan, "Sizlerden, hacı adaylarımızdan tek bir istirhamımız var. Elbette aileniz için dua edeceksiniz, çoluğunuz çocuğunuz için dua edeceksiniz, sevdikleriniz için dua edeceksiniz. Lütfen bu dualarınıza devletimizi, milletimizi, ülke olarak birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü de dahil ediniz. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyada eziyet gören, mazlum olan kardeşlerimizi de dualarınıza dahil ediniz. Allah, sağlıkla gidip gelmenizi, ailelerinize, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanızı nasip etsin. Sizlerle beraber bu yolculuğa çıkacak ve kafilelere rehberlik edecek olan Diyanet İşleri Başkanlığının temsilcilerine, görevlilerine, hocalarımıza da hayırlı vazifeler diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Aydın Yığman da Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac organizasyonu kapsamında, Mersin'den 849 vatandaşın hacca gideceğini belirtti. Ayrıca Mersin'den son bir yılda 2 bin 434 vatandaşın umreye gittiğini ifade eden Yığman, bu konuda Mersin'in Türkiye'de 8. sırada yer aldığını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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