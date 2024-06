Mersin'de Bayram Tatili Sonrası Yoğunluk Azaldı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Mersin'de bayram tatilinin bitmesiyle yoğunluk yüzde 50 oranında azalırken, günübirlik gelen birçok kişi denize girerek serinliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de hava sıcaklığı ve nem oranı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Sıcaklığın artarak devam etmesiyle birlikte bayramda turizm noktalarında başlayan yoğunluk yüzde 50 oranında azaldı. Tatil noktalarına özellikle çevre illerden günübirlik veya birkaç günlük fırsatları değerlendirerek gelen aileler, çocuklarıyla denizde serinleyip eğlenceli anlar yaşıyor. Çeşitli su sporlarının da yapıldığı Kızkalesi'nde bayram haftasına göre tatile gelenlerin yüzde 50 oranında azaldığı ancak Temmuz ayı ile birlikte tekrar doluluk oranlarının yüzde 100'e çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Geçmiş yıllarda Antalya ve Muğla gibi tatil noktalarına gittiklerini belirten İpek Kırtaş, "Bu sene Mersin'e geldik. Mersin'in deniz suyu sıcak çocuklarda seviyor, iyi geldi" dedi.

Her sene tatil için Mersin'e geldiklerini belirten Sevim Çelebi ise, "Nevşehir'den geliyoruz, 3 saatlik yol. O yüzden her sene her fırsatta geliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN