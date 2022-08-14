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Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi

Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfiBATMAN Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağ'ına tırmanan vatandaşlar, ağustos ayı sıcaklığında karın üzerinde bir süre vakit geçirerek pekmezden kar helvası yaparak serinlemenin keyfini yaşadı.

Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi

BATMAN Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağ'ına tırmanan vatandaşlar, ağustos ayı sıcaklığında karın üzerinde bir süre vakit geçirerek pekmezden kar helvası yaparak serinlemenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Batman'da sabah erken saatlerde Sason ilçesinde bir araya gelen bir grup vatandaş, yaklaşık 6 saatlik bir tırmanışın ardından 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı'nın zirvesine ulaştı. Orada bir süre karın üzerinde serinleyen vatandaşlar, pekmezden kar helvası yaparak yedi. Zirveye tırmanan vatandaşlardan Mehmet Bayındır, "Güneydoğuda bir çok ilde hava sıcaklığını 45 dereceyi aştığı ağustos ayında pekmezden kar helvası yaparak kar üzerinde serin vakit geçirdik. Mereto Dağı'nda yılın 365 gününde karın bulunur. Bir grup arkadaşlar ile birlikte Mereto Dağ'ına tırmandık. Burada saat 12.00 olduğu halde hava oldukça serin. Batman ve civar illerinde hava sıcaklığı 45 dereceyi aştığı saatlerde biz burada serinleyerek kar yemenin keyfini yaşıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Yerel

Toros Dağları Batman Sason Yerel Haberler

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