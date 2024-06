Mardin'de halk pazarında zamlara tepki

MURAT AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de halk pazarına alışverişe gelen vatandaşlar, yapılan zamlara ve düşen alım gücüne tepki gösterdi. Abdülgani Sarıca, "Fiyatlar ateş pahası. Fakir, fukara yandı gitti. Emekliler geçimini yapamıyor. Pazara geldim şimdi 600 TL. Param gitti. Ek geliri olmayan insan öldü gitti. 10 bin lira maaş neye yarar" dedi.

Mardin'de halk pazarında vatandaşlar, meyve- sebze sezonunun gelmesine rağmen mevsimlik sebzelerin fiyatlarının yüksek olduğunu, ancak alım gücünün düştüğünü ifade etti.

Halk pazarına alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar şunları söyledi:

Abdülgani Sarıca: "Fiyatlar ateş pahası. Fakir, fukara yandı gitti. Emekliler geçimini yapamıyor. Pazara geldim şimdi 600 TL. Param gitti. Ek geliri olmayan insan öldü gitti. 10 bin lira maaş neye yarar. Ancak ek geliri olacak maaşla beraber öyle geçimini yapabilir. Bin lirayla evden çıktım şu an cebimde 150 TL kaldı."

"Emekliler ölmüş zaten"

Çetin Bakar: "Fiyatlar yaz ortası olmasına rağmen hala yüksek. Emekliler ölmüş zaten, bu fiyatları karşılayamıyor. 10 bin lirayla kim yaşayabilir? İnsanların genel olarak alım güçleri çok az, millet yetiştiremiyor. Çocukları olan, evi olan hiçbir şekilde yetiştiremiyor. Sebze ve meyvelerin mevsimi olmasına rağmen hala çok yüksek. Domatesin fiyatı hala 25 - 30 lira, salatalık 25 - 30 lira, kabağa 30 lira diyorlar. Bu mevsimde böyle bir şey olur mu?"

Abdulkahar Çokkan: "Şu anda ekonomi çok kötü. Kimse artık bir şey alamıyor. Eskide 100 - 200 lirayla pazar alışverişi yapıyorduk, şu an 2 -3 bin TL para gidiyor. Asgari ücrete ikinci ara zammın gelmemesi de insanların alım gücünü etkiledi. Şu an sadece kiralar 9 -10 binden başlıyor. Bir yandan kira, bir yandan alışveriş, çocuk masrafı hiçbir şekilde kurtarmaz. Yani en az asgarinin 5 bin liranın üstünde olması lazım. Şu an alım gücü çok kötü."