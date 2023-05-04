Köylüye devletin şefkat elini her daim hissettiren Vali Hacıbektaşoğlu, köy sakinleriyle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy ve mezra ziyaretlerine bugün de devam ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy ve mezra ziyaretlerine bugün de devam ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Devletin şefkat elini her daim köylülere hissettiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven ikliminde yaşam kalitelerini yükseltmektir" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile birlikte Eruh ilçesine bağlı Okçular, Yanıkses, Çizmeli, Bilgili, Bilgili köyüne bağlı Çayırlı mezrası, Kuşdalı köyüne bağlı Tatlıpınar mezrası ile Pervari ilçesine bağlı Doğanca, Erkent köyü ile Erkent köyüne bağlı Sığırlı mezrasını ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu ilk olarak Okçular köyü Erkantepe üs bölgesi ile Okçular Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Kahraman Mehmetçiklerle bir süre sohbet eden Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde incelemelerde bulunarak, bölgenin güvenlik ve asayişi hakkında askeri yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Okçular ve Yanıkses köylerini ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Yanıkses köyü ilkokulunu da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla Pervari'ye bağlı Erkent, Doğanca ve Doğanca köyüne bağlı Sığırlı mezrası, Eruh, Kuşdalı köyüne bağlı Tatlıpınar mezrası, Bilgili köyü ve Çayırlı mezrası ile Çizmeli köyünü ziyaret etti.

Vatandaşların talep ve isteklerini yetkililere tek tek not aldıran Hacıbektaşoğlu, devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin vatandaşlar için seferber edildiğini, huzur ve güven ikliminde vatandaşların taleplerinin en kısa sürede bütçe imkanları dahilinde karşılanacağını dile getirdi.

Amaçlarının kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitelerini daha da yükseltmek olduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlara birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Ziyaret ettiği köy ve mezralarda çocuklarla da yakından ilgilenen Hacıbektaşoğlu, beraberinde getirdiği çeşitli hediye ve oyuncakları çocuklara dağıttı.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun ziyaret programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Pervari Kaymakamı Necati Aktan, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmecit İlhan ve yatırımcı kurumların il müdürleri katıldı. - SİİRT