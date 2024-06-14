MasterChef Yıldız kimdir? 2024 MasterChef Yıldız kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Yıldız kimdir? MasterChef 2024 Yıldız kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

MASTERCHEF YILDIZ KİMDİR?

Yıldız, 32 yaşında İstanbul'dan katılıyor. Türkmenistanlı olan Yıldız 10 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Mehmet Şef'in okulunda eğitim almıştır.