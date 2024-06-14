15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Köprü açıldı mı, niye kapandı?

Son dakika bilgisine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KÖPRÜ NEDEN KAPATILDI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, SMA hastalarına dikkat çekmek isteyen bir şahsın bireysel eylemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Şahsın aracına büyük harflerle SMA yazdığı görüldü. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. MA hastalarına dikkat çekmek isteyen bir şahsın eylemi nedeniyle kapatıldığı ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.