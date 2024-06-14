15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaz Köprüsü) SMA olayı ne, SMA eylemi yapan kim?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, SMA hastalarına dikkat çekmek isteyen bir şahsın bireysel eylemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Şahsın aracına büyük harflerle SMA yazdığı görüldü. Olay yerinden ilk görüntüler geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü SMA olayı ne, SMA eylemi yapan kim?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SMA OLAYI NE?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

Son durum:

