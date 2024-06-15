Almanya İskoçya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya İskoçya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Almanya İskoçya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Almanya İskoçya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Almanya İskoçya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Almanya İskoçya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Almanya İskoçya maç özeti haberimizde...

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇ ÖZETİ

Almanya İskoçya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Almanya İskoçya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Almanya İskoçya maçı 5-1'lik Almanya üstünlüğüyle sona erdi.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMANDI?

Almanya İskoçya maçı 14 Haziran 2024 Cuma günü oynandı.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Almanya İskoçya maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.