MasterChef Onur kimdir? 2024 MasterChef Onur Üresin kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Onur Üresin kimdir? MasterChef 2024 Onur Üresin kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

MASTERCHEF ONUR ÜRESİN KİMDİR?

MasterChef Onur 16 yaşından bu yana mesleğin içindedir. 31 yaşında olan Onur İngiltere'den geliyor. 19 yaşından beri İngiltere'de yaşıyor.