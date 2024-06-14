Almanya İskoçya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya İskoçya maçı ne oldu?

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ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Almanya - İskoçya maçı 3-0'lık Almanya üstünlüğü ile devam ediyor.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya İskoçya maçı saat 22.00'de başlayacak.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya İskoçya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya İskoçya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya İskoçya maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.