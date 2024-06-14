MasterChef Battal Kaan kimdir? 2024 MasterChef Battal Kaan kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Battal Kaan kimdir? MasterChef 2024 Battal Kaan kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

BATTAL KAAN KİMDİR?

Battal Kaan Özdemir36 yaşına, Antalya'da yaşayan Battal Kaan İstanbulludur. 20 senedir mutfaklarda çalışıyor. Farklı farklı ülkelerde çalışmıştır. Gürcistan'da açtığı restoran iflas etmiştir.