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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Basın Konseyi'ni Ziyaret Etti

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, yerel basının önemine vurgu yaparak bölgenin nabzını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını gündemde tutmak amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor. Kırşehir Basın Konseyi Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Rektör Karahocagil üniversitenin çalışmalarını ve Kırşehir'e katkı sağlayacak Ar-Ge projelerini anlattı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ; yerel basının önemine vurgu yaparak bölgenin nabzını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını gündemde tutmak amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

Kırşehir Basın Konseyi Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, Başkan Yardımcısı Sait Uyar, ulusal ve yerel basın temsilcileri ile konsey üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin çalışmalarını ve Kırşehir'e katkı sağlayacak Ar-Ge projelerini anlattı. Rektör Karahocagil, Kırşehir'in kalkınması ve gelişmesi için üniversite olarak üzerlerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirdiklerini belirtti. Yerel basının Kırşehir'in gelişimine olan katkılarına dikkat çeken Karahocagil, basın ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yanık, Rektör Karahocagil'e teşekkür plaketi sundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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