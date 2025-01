Kayserispor Denetim Kurulu Eski Başkanı'ndan Açıklama: Olağanüstü Genel Kurul Zorunluluğu

Kayserispor Denetim Kurulu Eski Başkanı Avukat Rıfat Pehlivan, kendisi ve denetim kurulu hakkında çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamasında Olağanüstü Genel Kurulun bir an önce yapılması gerektiğini belirten Pehlivan, "Değerli Kayserispor camiası ve kamuoyu, son günlerde şahsım ve denetim kurulumuz hakkında ortaya atılan spekülatif iddialar ve asılsız söylemler nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu doğmuştur. Özellikle bazı yazarlar tarafından kaleme alınan köşe yazısındaki ifadeler, tamamen gerçek dışı olup, camiamızda gereksiz bir kaos ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Bir hukukçu ve avukat olarak, hem meslek hayatımda hem de Kayserispor Denetim Kurulu Eski Başkanı olarak, şeffaflık, etik değerler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinden asla taviz vermedim. Görev yaptığım süre boyunca, Kayserispor'un mali ve idari süreçlerini denetlerken, kulübün çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmaya özen gösterdim. Ancak idaresel süreçte yaşanan aksaklıklar ve denetim kurulu olarak görevimizi sağlıklı bir şekilde yerine getirme imkanımızın kalmaması, istifa etme kararımızı zorunlu hale getirmiştir. Bu karar, şahsi bir tercih değil, Kayserispor'un menfaatlerini koruma amacıyla alınmış bir sorumluluk gereğidir. Şu an Kayserispor'da yaşanan yönetim boşluğu ve belirsizlik, kulübün geleceğini riske atabilecek bir durum oluşturmuştur. Bu nedenle, bir an önce Olağanüstü Genel Kurulun toplanması, camiamızın geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Olağanüstü Genel Kurul, güçlü, kararlı ve şeffaf bir yönetim yapısının oluşturulması için kaçınılmaz bir adım olacaktır. Kayserispor'u daha iyi bir geleceğe taşımak için tüm paydaşların bu sürece katkıda bulunması ve ortak akılla hareket etmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Pehlivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı çevrelerce gündeme getirilen, 'Kayserispor'a kayyım atanacağı' ve 'Şahsımın bu göreve getirileceği' iddiaları tamamen gerçek dışıdır. İstifa eden bir denetim kurulu üyesinin veya başkanının kayyımlık sürecinin bir parçası olması hukuki ve etik açıdan mümkün değildir. Bu tür spekülatif açıklamaların, yalnızca Kayserispor camiasını huzursuz etmekten başka bir amaca hizmet etmediği açıktır. Kayserispor, bu şehrin en önemli değerlerinden biridir. Kulübümüzün bugün içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkabilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi hayati öneme sahiptir. Kişisel hesaplardan uzak, kulübün menfaatlerini ön planda tutan bir yaklaşımla hareket edilmesi gerekmektedir. Görev yaptığım süre boyunca, Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttum ve bundan sonra da aynı hassasiyetle, bu kulübe her platformda destek olmaya devam edeceğim. Camianın daha fazla zarar görmemesi adına, spekülatif iddialara karşı tüm paydaşları sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle camianın tek odaklanması gereken şeyin Sivassspor karşılaşması olduğunu hatırlatır ve tüm kalbi duygularımla takımımıza başarılar dilerim." - KAYSERİ