Kayseri'de Gençler İçin Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesinin Kapanışı Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak geliştirilen NEET PRO hibe programı çerçevesinde yürütülen 'Are You Ready to Fly? Aircraft Maintenance Technician Training' adlı projenin kapanış toplantısı düzenlendi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri'nin havacılık tarihindeki önemli rolünü yeniden canlandırarak, bölgeyi havacılık eğitiminde öne çıkarıyor. Proje; 18-29 yaş aralığında eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere (NEET) odaklanarak, onlara havacılık sektöründe parlak bir gelecek vadediyor. 2023 yılında başlayan 320 bin Euro bütçeli proje ile, gençlere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin kapanışı yapıldı. ORAN tarafından; Erciyes Üniversitesi ortaklığında ve 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nın desteği ile hayata geçirilen Avrupa Birliği destekli proje, sadece Kayseri için değil, Türk havacılık sektörü için de büyük önem taşıyor. Bu program; teorik ve pratik bilgiyi harmanlayarak, kursiyerleri havacılık sektörünün ihtiyaçlarına tam olarak hazırlıyor. Uçak Bakım Teknisyenliği eğitimi, 17 farklı modülden oluşuyor ve katılımcılara uçak bakımının temel prensiplerini ve uygulamaları detaylı bir şekilde öğretiliyor. Projenin kapanış programında konuşan ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker; "Temel amacı havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli uçak, bakım teknisyenleri yetiştirmek olan proje; Avrupa Birliği'nin hibe desteği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'mızın ve İŞKUR'un yönlendirmesi, Erciyes Üniversitesi'nin akademik desteği ve 2. Hava İkmal Bakım Merkezi'nin iştiraki ile hayata geçirilmiştir. Küreselleşen dünya düzeninde ülkelerin ekonomik, sosyal ve stratejik gücünü etkileyen en önemli sektörlerden biri olan havacılık sektöründe hem ülkemiz hem de bölgemizdeki gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Türk Havacılık Tarihi'nde 1926 yılında kurulan TOMTAŞ Uçak Fabrikası ile önemli bir yer tutan Kayseri'mizde 2. Hava İkmal Bakım Merkezi'mizin varlığı, bu alanda yapılan çok kıymetli yatırımlar, projeler, yatırımlar, Erciyes Üniversitesi'nin akademik birikimi sektörü her geçen gün ileriye taşımaktadır. ajansımız olarak Aralık ayında cumhurbaşkanı kararıyla onaylanan bölge planlamamızda da önceliklendirdiğimiz havacılık, uzay, savunma sektörlerinin payını bölge içerisinde artırmayı hedefliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürüteceğimiz yerel kalkınma hamlesi programıyla bölgemize yeni yatırımlar kazandırarak öncelikli hedeflerimize adım atmak istiyoruz. Bugün kapanış programını gerçekleştirdiğimiz projede 54 gence yönelik nitelikli ve uzun süren eğitim programı sunuldu. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından birçok faaliyet başarıyla tamamlandı. Projemiz daha tamamlanmadan 20'nin üzerinde gencimiz uçak ve havacılık sektöründeki çok önemli kamu kurum ve özel sektörde istihdam edilmiş oldu. Bu da projenin sektörün ihtiyaçlarıyla ne kadar uyumlu olduğunu bizlere göstermiş oldu" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak ise, projenin önemine değinerek; "Gençlerimizin enerjisi bizlere mutluluk veriyor. Bizler; işgücü piyasasının adeta fotoğrafını çekiyoruz. Çeşitli sektörlerde işyeri ziyaretleri yapıyoruz ve o sektörlerde en çok ihtiyaç duyulan meslekleri belirliyoruz. Görüyoruz ki sektör fark etmeksizin en önemli iş ihtiyacı olan meslekler teknisyenler. Bu manada bu proje çok değerli. Yerli ve milli savunmanın bu kadar stratejik önem taşıdığı dönemdeyiz. O açıdan da sizlerin diğer iş arayanlara göre bu eğitimleri tamamladıktan sonra avantajınız çok fazla. Hepinizi tebrik ediyorum, çok kıymetli bilgiler aldınız. İŞKUR olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz da projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Ülke olarak her alanda 'biz de varız' diyoruz. Bunun başında da havacılığın çok ciddi bir yeri var. Bu sektörlerin ihtiyaçlarını gidermek anlamında nitelikli, donanımlı bireylere ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı da görerek yapılmış olan proje, daha sonuçlanmadan istihdam gibi güzellik içeriyor. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. - KAYSERİ