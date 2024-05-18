KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak

Artan enflasyon ve hayat pahalılığının altında ezilen emekliler için kolları sıvayan hükümet, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtları bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açacak.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması programında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getirerek Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacağını söyledi. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili açıklamasında "Paydaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak" dedi.

"YÜZDE 15 İNDİRİMLİ FAYDALANABİLECEK"

Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açma kararı aldıklarını ifade eden Işıkhan, "Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL EMEKLİ PAKETİ OLUŞTURULDU"

Emeklilerin artan telefon faturaları için de bir çalışma yaptıklarını belirten Bakan Işıkhan, "PTTcell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanıyor. TCDD'de yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesini yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak" şeklinde konuştu.

"KIYMETLİ EMEKLİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUZ"

Yeni SGK hizmet modeliyle, emeklilerin toplumda aktif olarak yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, bakanlıklar ve kurumlarla görüşmeleri sürdürdüklerini, daha pek çok yeniliği emeklilere ulaştırmayı planladıklarını kaydetti. Işıkhan, emeklilerin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Kıymetli emeklilerimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Şuna emin olun, 12. Kalkınma Planı hedeflerimize ve Orta Vadeli Program'a bağlıyız. Titiz ve disiplinli şekilde yürütülen ekonomi politikasıyla beklentilerinizi karşılayacak, refahlarınızı kalıcı şekilde artıracak duruma gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.