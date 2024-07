Kastamonu'da Köy Yangınlarına Karşı Eğitim Projesi Başlatıldı

Kastamonu'da son yıllarda artan köy yangınlarını önlemek ve hızlı müdahaleyi sağlamak amacıyla Kastamonu Valiliği tarafından başlatılan proje çerçevesinde, köy köy gezen ekipler vatandaşları yangınlara karşı eğitiyor.

Kastamonu Valiliği koordinesinde, AFAD İl Müdürlüğü, Kastamonu İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Başkent EDAŞ'tan oluşan komisyon oluşturuldu. Son yıllarda artan köy yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, ilk müdahalenin hızlı şekilde yapılarak farkındalık oluşturulması amacıyla köyleri ziyaret eden komisyon üyeleri, vatandaşlara yangın eğitimi veriyor. Eğitimler çerçevesinde komisyon üyeleri, Kastamonu'nun merkeze bağlı Bostan köyünü ziyaret etti. Komisyon üyeleri, ilk olarak vatandaşlara teorik olarak yangın sırasında nelerin yapılması gerektiği noktasında eğitim verdi. Teorik eğitimin ardından vatandaşlara uygulamalı olarak yangın vanası ile yangın söndürme tankının nasıl kullanılacağı anlatıldı. Vatandaşlar yangın sırasında, alınması gereken önlemlerle ilgili de bilgilendirildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da ekiplerin bulunduğu köyü ziyaret ederek, eğitimlere katıldı. Vatandaşlar ile birlikte verilen bilgileri dinleyen Vali Dallı, yangınların büyük kısmının eskiyen elektrik kontaklarından kaynaklandığını söyledi.

"Evlerin elektrik tesisatlarını muhakkak yenileyelim, ayrıca bacalarında temizliklerini yapalım"

Kastamonu'nun yüzde 72'sinin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Vali Dallı, "3 bin 668 tane kırsalda yerleşim yerimiz var. Bunların bin 54'ü muhtarlık, geri kalanı da bunların bağları. Bu köylerimizin bazılarında tamamı ahşap, bazıları da kısmen olmak üzere ahşap evler. Bu evlerin elektrik tesisatlarının büyük kısmı çok eski. Bunların yenilenmesi lazım. İnsanlar o elektrik tesisatına eskiden sadece bir lamba bağlarken, daha sonraki yıllarda mevcut tesisatın kaldırmayacağı yeni cihazlar bağlıyor. Bu cihazları kaldırmadığı için de elektrik şebekeleri yangınlara sıkça sebebiyet veriyor. Ama bütün yangınların sebebi elektrik tesisatı da değil. Baca temizliği yapılmıyor, 3-5 yıl oturulmamış eve gelip sobayı ocağı yaktığı zaman bacalar tutuşuyor. Geçenlerdeki yangın da bu yüzden oldu. İstanbul'dan gelen vatandaş sobasını yakıyor, sonra komşusuna oturmaya gidiyor. İçeride ateş sirayet ediyor, sonra da yangın çıkıyor. Bu evler ahşap olduğu için tedbirli olmak lazım. Eğer evlerin içinde oturmuyorlarsa, İstanbul'a ya da farklı bir yere giderken elektriklerini kapatsınlar. Gelmeyenlerden de ricamız köy muhtarını veya köydeki bir tanıdıklarını arayıp elektriklerini kapatmalarını rica etsinler. Bu sayede kısmen de olsa köylerimizde çıkabilecek elektrik tesisatı kaynaklı yangınları önlemiş oluruz" dedi.

"61 köyümüzde bu çalışmayı başlattık"

Kastamonu'da ilk etapta 61 köyde eğitimler düzenleyeceklerini belirten Vali Dallı, "Bu yangınlarla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük, ilgili kurumlarımızın personeli ile ekipler oluşturduk. Bu yıl itibarıyla merkeze bağlı 61 köyümüzde bu çalışmayı başlattık. Bostan köyümüz de 12'ncisi. Taşköprü, Araç gibi uzak köyleri olan riskli ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın koordinesinde de böyle bir çalışmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. Köydeki yangınla ilgili su deposudur, su tankeridir ne varsa orada gittiklerinde gözden geçiriyorlar. Kontrol ediyorlar varsa eksiklikleri tespit ediyorlar ve bunları rapor haline getiriyorlar. Daha sonra ilgili kurumlarımıza da inşallah ulaştırıyoruz" diye konuştu.

"İlk müdahale son derece önemli"

Verilen eğitimlerin önemine değinen Vali Dallı, "Köyde yaşayan vatandaşlarımıza ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi veriliyor. Vatandaşlarımız da can kulağı ile onları dinliyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçlerde faydalı olacağını umuyoruz. Çünkü ilk müdahale çok önemli. Ahşap evlerde, ilk müdahale yapamadıysanız arazimiz de son derece zorlu bir coğrafya engebeli, yollarımız malum. İtfaiyelerimiz veya orman teşkilatımız gidene kadar ahşap evler yanmış oluyorlar. Onları kurtarmak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla ilk müdahale son derece önemli bir hale geliyor. Yangın ilk çıktığında vatandaşlarımız köydeki imkanları kullanarak müdahale edebilirlerse her türlü mal ve Allah korusun can kayıplarının önüne geçme noktasında önemli bir faydası olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU