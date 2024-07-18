Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Köy Yangınlarına Karşı Eğitim Projesi Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında köy köy gezen ekipler, vatandaşları yangınlara karşı eğitiyor. İlk etapta 61 köyde düzenlenecek eğitimlerle yangınların önlenmesi ve hızlı müdahale sağlanması hedefleniyor.

Kastamonu'da son yıllarda artan köy yangınlarını önlemek ve hızlı müdahaleyi sağlamak amacıyla Kastamonu Valiliği tarafından başlatılan proje çerçevesinde, köy köy gezen ekipler vatandaşları yangınlara karşı eğitiyor.

Kastamonu Valiliği koordinesinde, AFAD İl Müdürlüğü, Kastamonu İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Başkent EDAŞ'tan oluşan komisyon oluşturuldu. Son yıllarda artan köy yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, ilk müdahalenin hızlı şekilde yapılarak farkındalık oluşturulması amacıyla köyleri ziyaret eden komisyon üyeleri, vatandaşlara yangın eğitimi veriyor. Eğitimler çerçevesinde komisyon üyeleri, Kastamonu'nun merkeze bağlı Bostan köyünü ziyaret etti. Komisyon üyeleri, ilk olarak vatandaşlara teorik olarak yangın sırasında nelerin yapılması gerektiği noktasında eğitim verdi. Teorik eğitimin ardından vatandaşlara uygulamalı olarak yangın vanası ile yangın söndürme tankının nasıl kullanılacağı anlatıldı. Vatandaşlar yangın sırasında, alınması gereken önlemlerle ilgili de bilgilendirildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da ekiplerin bulunduğu köyü ziyaret ederek, eğitimlere katıldı. Vatandaşlar ile birlikte verilen bilgileri dinleyen Vali Dallı, yangınların büyük kısmının eskiyen elektrik kontaklarından kaynaklandığını söyledi.

"Evlerin elektrik tesisatlarını muhakkak yenileyelim, ayrıca bacalarında temizliklerini yapalım"

Kastamonu'nun yüzde 72'sinin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Vali Dallı, "3 bin 668 tane kırsalda yerleşim yerimiz var. Bunların bin 54'ü muhtarlık, geri kalanı da bunların bağları. Bu köylerimizin bazılarında tamamı ahşap, bazıları da kısmen olmak üzere ahşap evler. Bu evlerin elektrik tesisatlarının büyük kısmı çok eski. Bunların yenilenmesi lazım. İnsanlar o elektrik tesisatına eskiden sadece bir lamba bağlarken, daha sonraki yıllarda mevcut tesisatın kaldırmayacağı yeni cihazlar bağlıyor. Bu cihazları kaldırmadığı için de elektrik şebekeleri yangınlara sıkça sebebiyet veriyor. Ama bütün yangınların sebebi elektrik tesisatı da değil. Baca temizliği yapılmıyor, 3-5 yıl oturulmamış eve gelip sobayı ocağı yaktığı zaman bacalar tutuşuyor. Geçenlerdeki yangın da bu yüzden oldu. İstanbul'dan gelen vatandaş sobasını yakıyor, sonra komşusuna oturmaya gidiyor. İçeride ateş sirayet ediyor, sonra da yangın çıkıyor. Bu evler ahşap olduğu için tedbirli olmak lazım. Eğer evlerin içinde oturmuyorlarsa, İstanbul'a ya da farklı bir yere giderken elektriklerini kapatsınlar. Gelmeyenlerden de ricamız köy muhtarını veya köydeki bir tanıdıklarını arayıp elektriklerini kapatmalarını rica etsinler. Bu sayede kısmen de olsa köylerimizde çıkabilecek elektrik tesisatı kaynaklı yangınları önlemiş oluruz" dedi.

"61 köyümüzde bu çalışmayı başlattık"

Kastamonu'da ilk etapta 61 köyde eğitimler düzenleyeceklerini belirten Vali Dallı, "Bu yangınlarla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük, ilgili kurumlarımızın personeli ile ekipler oluşturduk. Bu yıl itibarıyla merkeze bağlı 61 köyümüzde bu çalışmayı başlattık. Bostan köyümüz de 12'ncisi. Taşköprü, Araç gibi uzak köyleri olan riskli ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın koordinesinde de böyle bir çalışmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. Köydeki yangınla ilgili su deposudur, su tankeridir ne varsa orada gittiklerinde gözden geçiriyorlar. Kontrol ediyorlar varsa eksiklikleri tespit ediyorlar ve bunları rapor haline getiriyorlar. Daha sonra ilgili kurumlarımıza da inşallah ulaştırıyoruz" diye konuştu.

"İlk müdahale son derece önemli"

Verilen eğitimlerin önemine değinen Vali Dallı, "Köyde yaşayan vatandaşlarımıza ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi veriliyor. Vatandaşlarımız da can kulağı ile onları dinliyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçlerde faydalı olacağını umuyoruz. Çünkü ilk müdahale çok önemli. Ahşap evlerde, ilk müdahale yapamadıysanız arazimiz de son derece zorlu bir coğrafya engebeli, yollarımız malum. İtfaiyelerimiz veya orman teşkilatımız gidene kadar ahşap evler yanmış oluyorlar. Onları kurtarmak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla ilk müdahale son derece önemli bir hale geliyor. Yangın ilk çıktığında vatandaşlarımız köydeki imkanları kullanarak müdahale edebilirlerse her türlü mal ve Allah korusun can kayıplarının önüne geçme noktasında önemli bir faydası olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu Valiliği Kastamonu Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

 TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları

TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları

 AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

Bakmadan Geçme

İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? TFF seçim sonuçları TFF başkanlık seçim sonuçları! SANDIKLAR AÇILDI! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bornova, Menderes 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Araban, Yavuzeli, Karkamış 18-19 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Ceyhan, Kozan 18-19 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Beyşehir, Çumra, Seydişehir 18-19 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 18-19 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Aksu, Kumluca 18-19 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! 2024 Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Yaz Olimpiyat Oyunları nerede ve kaç ülke katılıyor? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? CANLI maç izle! (GALATASARAY-AS TRENCİN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanlık seçimi ne oldu, kim kazandı? TOKİ taksitlerine zam geldi mi? TOKİ Temmuz ile Aralık taksit artışı ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Ayaş, Çankaya 18-19 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir?
Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title