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Kahramanmaraş Depremleri Sessiz Yürüyüşle Anıldı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin 1. yıl dönümü Çankırı'da sessiz yürüyüşle anıldı. Kent protokolü ve vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dualar ederek yürüdü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin 1. yıl dönümünü Çankırı, 'sessiz yürüyüş' ile andı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ölenler, depremin 1. yıl dönümünde Çankırı'da anıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde kent protokolü ve çok sayıda vatandaş depremde hayatını kaybedenler için sessizce yürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yürüyüş, Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi ile son buldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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