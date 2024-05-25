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Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı

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Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalıştırmak istediği takımı açıklayan Mourinho, "Geçmişte Portekiz Milli Takımı'nı reddettiği için pişman olduğunu belirten Mourinho, "Kariyerimin sonunda doğru milli takımın başına geçmek istiyorum" dedi. Portekizli teknik adam, son olarak İtalyan ekibi Roma'da görev yapmıştı.

Türkiye'de takım çalıştırma ihtimaliyle son günlerde gündemden düşmeyen ve Beşiktaş ile Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile görüşen dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Rumen medyasından Emanuel Roşu'ya geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BUNU YAPMAK İMKANSIZ"

Son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli hoca, İtalyan ekibiyle büyük bir başarı yakaladığını belirtti. Mourinho açıklamasında, "Kariyerimdeki en büyük başarı, Roma'yla iki Avrupa finaline ulaşmak. Bunu yapmak imkansız. Bunu kimsenin bir daha yapacağını sanmıyorum. Bir teknik direktörün sahip olması gereken en önemli özellik nedir?" sorusuna da yanıt veren Mourinho, "Bir yöneticinin en önemli özelliği? Şu anda iyi bir halkla ilişkiler uzmanına sahip olmak" dedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, çalıştırmak istediği takımı açıkladı

ÇALIŞTIRMAK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI

Geleceğiyle ilgili de konuşan Portekizli teknik adam, "Geçmişte Portekiz Milli Takımı'nı reddettiği için pişman olduğunu belirten Mourinho, "Kariyerimin sonunda doğru milli takımın başına geçmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, çalıştırmak istediği takımı açıkladı

AZİZ YILDIRIM'IN MOURINHO SÖZLERİ

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı sırada yaptığı açıklamada Portekizli teknik adam ile görüşme yaptıklarını söylemişti. Yıldırım, Beşiktaş'ın Mourinho ile görüştüğünü açıklamasının ardından ise, "Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon euro diyormuş, üstüne 5 de ben veriyim 12'ye anlaşsınlar. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. İstanbul2a reklam filmi için çekimlere geldi. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar" şeklinde konuşmuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, çalıştırmak istediği takımı açıkladı

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş'ta ise ikinci başkan Hüseyin Yücel, Hatayspor karşılaşmasının ardından, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi." demişti. Yücel, "Jose Mourinho'nun ücretini ben karşılayacağım. 15 Milyon € maaş yalan haber! 10 Milyon € altı olacak! Sponsorlarla birlikte ücreti ben karşılayacağım! Talisca'yı mı istersin, Jose Mourinho'yu mu? Siz söyleyin! Bir ay önce Jose Mourinho ile İstanbul'da bir otelde görüştük! İstanbul'a getirdik, evet! Evet!" sözlerini sarf etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Portekiz Beşiktaş İtalya Roma Futbol Spor Haberler

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