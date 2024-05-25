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Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

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Galatasaray'da yapılan seçimlerde mevcut başkan Dursun Özbek, açılan 14 sandık sonucunda 2173 oy alarak yeniden başkan olmayı garantiledi. Süheyl Batum ise 672 oyda kaldı. 20 sandığın bulunduğu seçimde oy sayım işlemi devam ediyor.

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi. Açılan 14 sandık sonunda 2173 oya ulaşanÖzbek, 672 oyda kalan Süheyl Batum'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi. 20 sandıkta oy kullanılan Galatasaray Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ediyor.

Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

BATUM: KAZANAN GALATASARAY OLDU

Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi. Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

ÖZBEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek de "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

GALATASARAY'IN YENİ YÖNETİMİ

Galatasaray'ın Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetiminde şu isimler yer alıyor;

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

OY VERME İŞLEMİ 15.00'TE BİTTİ

Galatasaray Kulübü'nde başkanlık yarışı mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum arasında geçti. 104. yönetimin belirlendiği olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Genel kurulda kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için 20 sandık kuruldu. Galatasaray'da oy verme işlemi saat 10.40'ta başladı. Sarı-kırmızılılarda üyeler saat 15.00'e kadar oylarını kullandı.

Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

4 BİN 143 ÜYE OY KULLANDI

Dursun Özbek ile Süheyl Batum arasında geçen başkanlık seçiminde daha sonra oy sayma işlemine geçildi. Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı. Seçime katılan üyelerin sayısı ise 4 bin 415 bin olarak açıklandı. Oy pusulalarında Özbek'i kırımızı, Batum'u ise sarı renk temsil etti.

Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

SANDIK SONUÇLARI

Galatasaray başkanlık seçiminde oy sayımı sürerken sandık sonuçları şu şekilde;

1. Sandık

Dursun Özbek 157-36 Süheyl Batum

2. Sandık

Dursun Özbek 173-32 Süheyl Batum

3. Sandık

Dursun Özbek 162-70 Süheyl Batum

4. Sandık

Dursun Özbek 162-61 Süheyl Batum

5. Sandık

Dursun Özbek 147-61 Süheyl Batum

6. Sandık

Dursun Özbek 151-63 Süheyl Batum

7. Sandık

Dursun Özbek 164-45 Süheyl Batum

8. Sandık

Dursun Özbek 166-42 Süheyl Batum

9. Sandık

Dursun Özbek 167-42 Süheyl Batum

10. Sandık

Dursun Özbek 146-47 Süheyl Batum

11. Sandık

Dursun Özbek 158-53 Süheyl Batum

12. Sandık

Dursun Özbek 124-35 Süheyl Batum

13. Sandık

Dursun Özbek 141-36 Süheyl Batum

14. Sandık

Dursun Özbek 155-49 Süheyl Batum

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

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Yorumlar (3)

Kazim Akgün:

Adam gibi Adam Dursun başkan

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Alparslan Karakuş:

2 kelimeyi bir araya getiremeyen adamı başkan yaptınız.Yanak okşatan.Galatasaraya hiç yakışıyor mu?Yazık....

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MUSTAFA Özgenç:

devam iyi dursun başkan yarım şampiyon Galatasaray

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0
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