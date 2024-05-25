Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim?

Bingo boykot mu? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. 2001 yılında Hayat Kimya, İzmit'te Türkiye'nin en modern ve yüksek kapasiteli deterjan ve ev temizlik ürünleri tesisini üretime açtı. Bu gelişmeyle birlikte Bingo, çatı markası altında geniş bir ürün yelpazesi ile üretim yapmaya başladı. Peki, Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim?

BİNGO BOYKOT MU?

Bingo boykot listesinde yer almayan temizlik ürünleri arasında bulunmaktadır. Buna göre Bingo boykot değildir. Marka 2001 yılında Hayat Kimya, İzmit'te Türkiye'nin en modern ve yüksek kapasiteli deterjan ve ev temizlik ürünleri tesisini üretime açtı. Bingo, 25. yılında yeni logosunu ve tüketici iç görülerine dayalı ürün ve aktivitelerini tanıtarak yeni bir vizyonla yoluna devam etti. Yeni logo ile birlikte "Seni Anlayan O" sloganını benimsedi ve tüketici ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çalışmalarını ön plana çıkardı. Bingo, "Bingo'nun Artısı Temizlikten Fazlası" sloganıyla yeni bir döneme adım attı. Marka, hayata değer ve güzellik katan kadınlardan ilham alarak ürünlerine ve faaliyetlerine artı değer katmayı ilke edindi.